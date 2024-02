Motorista embriagado atropela ao menos 30 pessoas durante Carnaval no interior de MG

Um grave acidente marcou o Carnaval no interior de Minas Gerais. Durante o desfile do bloco de Carnaval ‘Makako Loko’, em São Gonçalo do Rio Abaixo, um condutor embriagado atropelou mais de 30 pessoas. O caso acontece na noite de sexta-feira, 9, a cerca de 80 km da capital Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar, aproximadamente 120 pessoas estavam desfilando no momento do acidente. Após perceberem que o motorista apresentava sinais de embriaguez, os participantes do bloco quebraram o carro e agrediram o condutor. O teste do bafômetro confirmou o consumo de bebida alcoólica.

A maioria das vítimas sofreu ferimentos leves, porém duas pessoas ficaram em estado grave e foram encaminhadas de ambulância para o hospital João Vinte Três, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Já o motorista, que também ficou machucado, foi levado para o hospital de Itabira. Em depoimento, o autor afirmou que estava participando do bloco, mas decidiu ir embora quando os deslocamentos começaram. Ele perdeu o controle da direção ao descer a rua onde ocorria o desfile.

