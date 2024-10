Motorista embriagado causa acidente com duas motos em Guanambi

Um motorista embriagado dirigindo de modo zigue-zague na via pública e acabar colidindo contra duas motocicletas na noite desta quarta-feira (09), na cidade de Guanambi. Há registros de feridos, mas até o momento ninguém morreu.

Segundo informações divulgadas pela Superintendência Municipal de Trânsito (SMTran) ao site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o caso ocorreu após o condutor de um automóvel modelo Gol, licenciado em São Paulo, perder o controle e colidir com motocicletas na via.

Os dois condutores ficaram feridos, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Guanambi (HGG) com diversos ferimentos. Abordado por agentes de trânsito, o condutor do automóvel alterou o comportamento e a Polícia Militar foi acionada.

Vale lembrar que acidentes no trânsito derivados pelo consumo de álcool mata 1,2 brasileiro por hora, segundo dados revelados Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) ainda em 2021.

Os policiais militares conduziram o motorista embriagado à delegacia.