Motorista embriagado é preso após fugir de blitz e provocar acidente com fratura em criança na Bahia

Um motorista foi preso em flagrante após causar um acidente em Feira de Santana. Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o fato ocorreu na Avenida João Durval, na manhã deste domingo (26) após o condutor de um Gol fugir de uma blitz policial.

Foto: Ed Santos / Acorda Cidade

O condutor, com sinais de embriaguez, perdeu o controle da direção, provocando um engavetamento com outros três veículos que estavam estacionados em frente à secretaria de saúde local. No impacto, um menor foi atropelado e sofreu fratura exposta.

Ainda segundo informações, policiais militares encontraram latas de cerveja dentro do carro do condutor. Pessoas que estavam no local tentaram linchar o motorista, mas a polícia conteve a ação. Não há mais informações sobre o ocorrido.