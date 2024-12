Motorista envolvido em acidente fatal na BR-242 não resiste aos ferimentos e morre

O motorista Adenisson da Silva Mendes, de 45 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de terça-feira (24), no Hospital do Oeste, em Barreiras. Ele estava internado na Clínica Cirúrgica II desde o acidente ocorrido na manhã do mesmo dia na BR-242, envolvendo uma caminhonete S-10 e uma carreta baú.

Segundo informações do Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, Adenisson trabalhava como motorista para a Prefeitura de Corrente e para o SAMU. No momento do acidente, ele estava acompanhado de Cândido Lustosa, ex-prefeito de Parnaguá, que também não resistiu aos ferimentos. A caminhonete envolvida no acidente era de propriedade de outra pessoa e estava a serviço da Prefeitura de Corrente.

O corpo de Adenisson foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame necroscópico e, posteriormente, será liberado para a família.