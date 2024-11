Motorista fala sobre a morte do filho de J. Neto: “A cena mais dura”

O motorista do cantor gospel J. Neto, Geiber Dias, contou detalhes da triste cena que presenciou após a morte de Miguel Azevedo, de 15 anos. O corpo do adolescente foi encontrado na cozinha da casa pelos pais.

Ao portal Assembleianos de Valor, o motorista relatou: “Meu coração se parte pela mãe, Rogéria, que enfrentou a cena mais dura que alguém pode suportar. Ao entrar na cozinha, de longe, ela viu o filho, de pé, mas sem vida. Era como se o tempo tivesse parado”.

“A cena que presenciei foi uma das mais dolorosas da minha vida. De um lado, dois pais, tomados por uma dor que só eles conhecem, se abraçavam e choravam como nunca vi antes, nem em filmes. Do outro, um menino lindo, de apenas 15 anos, que não conseguiu suportar o peso dos conflitos que enfrentava”, disse ele.

O motorista continuou: “Meu coração se aperta só de lembrar, porque também sou pai. Tenho duas filhas, uma de 15 anos, a mesma idade, e outra de 10. É impossível não me colocar no lugar deles. Que menino lindo! Naquele momento, tudo o que eu queria era clamar, adorar com os lábios, mas decidi adorar com o coração, em silêncio, por respeito à família”, falou.

Geiber Dias, que também é cantor, ajudou os dois. “De um lado, segurando no braço dele, estava sua [J. Neto] ex-esposa, Rogéria, e do outro, eu. Um amigo, um fã que cresceu ouvindo e admirando o artista, agora ali, tentando ser um apoio em meio à dor. Não tive reação além de me calar e chorar em silêncio, respeitando aquele momento tão difícil”, contou ele.

Ele concluiu: “Que Ele ampare a irmã, que perdeu não só um irmão, mas também um amigo e parceiro. Que Ele traga consolo para essa família que hoje carrega um vazio imenso. Essa tragédia me fez refletir sobre o que realmente importa na vida. Não são as conquistas, nem o reconhecimento, nem os bens. A maior riqueza que temos é a família. Que nunca nos esqueçamos disso e que possamos cuidar, amar e valorizar enquanto ainda temos tempo”, afirmou o cantor.

A morte de Miguel, filho de J. Neto

O estudante Miguel Azevedo, filho do cantor gospel J. Neto, morreu aos 15 anos. A família confirmou a morte do jovem em uma postagem nas redes sociais na tarde da última quinta-feira (14/11).

“É com um profundo pesar que anunciamos o falecimento de Miguel Azevedo, filho do cantor J. Neto”, diz o comunicado postado pelo cantor nas redes sociais. “Que Deus venha confortar a família e os amigos neste momento de dor. Que a certeza da vida eterna e a promessa de reencontro com Cristo em breve tragam paz e esperança. Que a memória de Miguel seja sempre lembrada com carinho e amor”, encerra o texto.

Nos comentários, famosos se solidarizaram com o artista. “Meus sentimentos. Que o consolo do Senhor venha sobre toda a família nesse momento de dor!”, escreveu a cantora Cassiane. “Meus sentimentos! Que Deus console o coração desses pais”, lamentou a cantora Eyshila.

Busque ajuda

Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar por meio do número 188. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo, voluntária e gratuitamente, todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, podem buscar ajuda por telefone, e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.

O Núcleo de Saúde Mental (Nusam) do Samu também é responsável por atender demandas relacionadas a transtornos psicológicos. O Núcleo atua tanto de forma presencial, em ambulância, como à distância, por telefone, na Central de Regulação Médica 192.

Na rede pública de saúde, a assistência psicológica pode ser encontrada nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), hospitais e unidades básicas de Saúde.