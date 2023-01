Motorista inabilitado acaba preso pela PRF em Eunápolis

A PRF segue com sua missão de proteger vidas, empenhando-se no combate à embriaguez ao volante com ações educativas e uma fiscalização eficiente.

Dirigir sob o efeito do álcool reduz a capacidade de reação do motorista, colocando em risco a segurança de todos os usuários das rodovias. É preciso que toda a sociedade se conscientize de que beber e dirigir são atividades incompatíveis.

A combinação de álcool e direção resultou em mais uma prisão realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quarta-feira (18), em Eunápolis, no extremo sul baiano.

Era por volta das 23h30, quando uma equipe da PRF realizava patrulhamento preventivo na altura do quilômetro 722 da BR 101 a avistou o condutor de um Ford/Del Rey trafegando pela contramão e em seguida cair em uma valeta.

Ao se aproximaram do carro, os policiais identificaram no motorista sinais de que ele havia ingerido bebida alcoólica, como dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos, forte odor de álcool no hálito, conversa desconexas.

A equipe convidou o homem para realizar o teste do etilômetro, cujo resultado apresentou um índice de 1.05 mg de álcool por litro de ar alveolar.

O infrator que é inabilitado foi apresentado à autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis. O carro estava com o licenciamento atrasado, além de outras infrações de trânsito e foi recolhido ao pátio contratado da PRF.

Dirigir sob o efeito do álcool reduz a capacidade de reação do motorista, colocando em risco a segurança de todos os usuários das rodovias. É preciso que toda a sociedade se conscientize de que beber e dirigir são atividades incompatíveis.