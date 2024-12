Motorista morre após capotamento em curva na BR-030, em Brumado

Em um acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (26) na BR-030, entre as comunidades de Tamboril e Junco, na zona rural de Brumado, no sudoeste da Bahia, resultou na morte de Flaudemir Avilino da Rocha, de 48 anos. O veículo capotou, o motorista teria sido lançado para fora do veículo e morreu na queda.

Segundo informações do portal Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o motorista teria perdido o controle do veículo modelo Santana ao entrar em uma curva acentuada próximo à Fazenda Tapagem. O carro capotou e Flaudemir foi ejetado para fora do veículo, vindo a óbito no local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realizar o levantamento cadavérico, e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Brumado para necropsia. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que instaurou um inquérito para apurar os fatos.