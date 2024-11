Motorista morre após carreta que levava galinhas tombar no Sudoeste baiano; aves ficaram espalhadas na pista

Um motorista, de 21 anos, morreu após o caminhão que conduzia tombar em um trecho da BA-026, perto de Contendas do Sicorá, no Sertão Produtivo, Sudoeste baiano. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (31). No impacto, a carga viva com centenas de galinhas ficou espalhada na pista.

Foto: Reprodução / Achei Sudoeste

Segundo a TV Bahia, o motorista estava sozinho no veículo e teria perdido o controle da direção, perto de uma ponte. Centenas de galinhas ficaram espalhadas no acostamento. Diversas aves ainda chegaram a se soltar, mas permaneceram no local do acidente até à noite.

O corpo foi levado para o Insituto Médico Legal (IML) de Brumado, na mesma região, informou o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.