Motorista morre após carro bater em poste e “voar” até teto de banco

São Paulo — Uma pessoa morreu carbonizada dentro de um carro depois que o veículo onde ela estava bateu contra um poste e depois, contra a parede externa de uma agência bancária no Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (1º/11). Com a violência da batida, o carro chegou a danificar o teto do estabelecimento bancário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 3h30, na esquina da Rua Marechal Deodoro com a Avenida Vereador José Diniz.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Reprodução/ SBT 2 de 4 Reprodução/ SBT 3 de 4 Reprodução/ SBT 4 de 4 Reprodução/ SBT

Ainda não há detalhes sobre a identidade da vítima, cuja morte foi constatada no local pelo médico de uma Unidade de Suporte Avançado.

A ocorrência está em andamento no início da manhã desta sexta com o apoio de quatro viaturas dos bombeiros. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitoram o trânsito no local.

*Notícia em atualização