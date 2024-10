Motorista morre após carro cair no Rio Tamanduateí, em Santo André

São Paulo — Um motorista de 34 anos morreu após o seu carro cair no rio Tamanduateí, no trecho de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (21/10).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e cinco equipes atenderam a ocorrência na Avenida dos Estados. Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima trafegava em seu Fiat Siena e caiu no rio.

Motorista cai em córrego em Santo André. Ele ficou preso nas ferragens e morreu. Acidente ocorreu no ABC Paulista. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência na Avenida dos Estados.

A vítima estava presa nas ferragens, e não havia água no interior do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participou da ocorrência e tentou reanimá-lo, mas o óbito foi constatado no local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado como morte suspeita pelo 2º Distrito Policial de Santo André, que solicitou perícia ao local.