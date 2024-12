Motorista morre e seis passageiros ficam feridos em acidente entre ônibus e caminhão baú na MG-129

Um trágico acidente na MG-129, nas proximidades do trevo de acesso à Mariana, resultou na morte de um homem e deixou seis pessoas feridas na quinta-feira (26). O incidente envolveu a colisão frontal entre um ônibus e um caminhão baú. O motorista do caminhão, um homem de 40 anos, ficou preso nas ferragens e não sobreviveu aos ferimentos.

As outras seis vítimas, que incluem o condutor do ônibus e alguns passageiros, foram atendidas com ferimentos leves e levadas para o hospital de Ouro Preto para receber cuidados médicos. Além das vítimas, o acidente provocou um vazamento de óleo do ônibus, o que exigiu a utilização de serragem para conter o derramamento e evitar maiores complicações na rodovia. As autoridades iniciaram uma investigação para determinar as causas do acidente. Após os trabalhos de socorro e limpeza, o trânsito na MG-129 foi liberado.

