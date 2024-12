Motorista morre e três ficam feridos em batida no Extremo Oeste baiano

Um motorista morreu e três pessoas sofreram ferimentos graves em uma batida em um trecho da BR-242 de Barreiras, no Extremo Oeste baiano. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à colisão, a pista só foi liberada depois de três horas, já por volta das 17h.

Os sobreviventes estavam juntos em um dos veículos. Eles foram socorridos pelo Samu e levados para o Hospital do Oeste, em Barreiras. Já o corpo do homem que não resistiu aos ferimentos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.