Motorista morre em acidente com carreta na BR-101 no Extremo Sul da Bahia

Um homem morreu em um acidente após a carreta que dirigia sair da pista na BR-101, no Extremo Sul da Bahia, nesta segunda-feira (6). O acidente aconteceu próximo de Gandu, quando o motorista perdeu o controle do veículo, embora as causas ainda não tenham sido esclarecidas.

Segundo informações do Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, corpo da vítima foi levado ao Departamento de Polícia Técnica de Valença. Em razão do acidente, a rodovia precisou ser totalmente interditada, causando grandes transtornos no tráfego.