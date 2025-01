Motorista morre em acidente de caminhão na BA-026

Um trágico acidente registrado na manhã deste domingo (12) resultou na morte de um homem de 34 anos na Rodovia BA-026, no trecho entre os municípios de Planaltino e Nova Itarana, no Vale do Jiquiriçá. Luan da Silva Santos, natural de Estância, em Sergipe, conduzia um caminhão modelo Bob Esponja Volkswagen quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da estrada.

O caminhão transportava um carregamento de maracujá, e o impacto do acidente espalhou as frutas pelo local. O motorista foi projetado para fora do veículo e morreu no local, em meio à carga derramada.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que investiga as causas do acidente. O corpo de Luan da Silva Santos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié para os procedimentos legais.