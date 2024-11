Motorista morre em acidente em trecho na BA-512 de São Sebastião do Passé

Um caminhoneiro, ainda não identificado, morreu em um acidente nesta terça-feira (5) em um trecho da BA-512 de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, o caminhão, que transportava água mineral, capotou em frente a uma residência e o motorista foi a óbito no local.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. O motorista residia no Distrito Novo Paraíso, zona rural de Jacobina, no Piemonte Norte do Itapicuru.

O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo.