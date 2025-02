Motorista morre em batida entre dois carros na região sisaleira

Um homem morreu em um acidente que envolveu dois carros em um trecho da BA-120 de Santaluz, na região sisaleira. A vitima, identificada como Joilson Matos Barreto, dirigia um Fiat Uno.

Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, o fato ocorreu em um trecho conhecido como Curral de Pedra quando o veículo dirigido pela vítima colidir com um HB20. No impacto, o Fiat Uno atingiu um barranco e capotou. A vítima foi a óbito no local.

Foto: Reprodução / Notícias de Santaluz

No outro carro, um HB20, havia quatro ocupantes, sendo que apenas dois sofreram ferimentos leves. Ainda segundo o site, o condutor que foi a óbito trabalhava como eletricista para a prefeitura de Conceição do Coité, na mesma região.

O corpo dele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. As causas do acidente devem ser apuradas.