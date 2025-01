Motorista morre em capotamento no Extremo Oeste baiano

Uma pessoa morreu em um capotamento em um trecho da BA-463 de São Desidério, no Extremo Oeste baiano. A vítima, identificada como Rodrigo Cristiano dos Santos Fonseca, de 39 anos, dirigia um veículo Saveiro quando perdeu o controle da direção.

O fato ocorreu em uma curva, na altura do km 177 da rodovia, na altura do distrito de Roda Velha, zona rural de São Desidério. Segundo o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, o veículo saiu da pista e capotou em uma plantação de soja. O condutor chegou a ser arremessado a quase 30 metros do veículo, indo a óbito no local.

O corpo do motorista foi encaminhado para perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) em Barreiras, na mesma região. Ainda segundo o blog, a empresa responsável pelo veículo foi comunicada do ocorrido e deslocou um guincho para a remoção do carro e pertences da vítima.