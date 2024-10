Motorista perde controle do carro e cai dentro de barragem em Riachão do Jacuípe

Um motorista perdeu o controle do veículo e acabou caindo em uma barragem no Povoado Mandaçaia, zona rural de Riachão do Jacuípe. O caso ocorreu nesta sexta-feira (18) e a vítima, um homem de 41 anos, foi resgatada pela equipe de socorristas da Brigada Anjos Jacuipenses.

A barragem em questão é a Laranjeira, a menos de 5 km da sede de Riachão do Jacuípe. No local, há uma estrutura de cimento, conhecida como passagem molhada, uma espécie de ponte que permite a travessia quando o rio não está com grande volume. O carro da vítima não foi identificado e ficou quase completamente submerso, tendo somente o teto fora d’água.

Ao Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, o coordenador da Brigada, Lucival Souza informou que ao chegar no local, a vítima já tinha conseguido sair do veículo submerso e foi encontrado na cabeceira da barragem, que pereniza água do rio Jacuípe. O homem foi identificado como Élcio Alves Barbosa, 41 anos.