Motorista por aplicativo é executado por dupla encapuzada no Extremo Oeste baiano

Um motorista por aplicativo foi executado nesta quinta-feira (31) em Barreiras, no Extremo Oeste baiano. Segundo o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi identificada como Davi Tuathan Peres Menezes, de 27 anos. Ele fazia o transporte de um passageiro para uma casa noturna, situada na Avenida Castelo Branco, no bairro Santa Luzia, quando foi surpreendido pelos atiradores.

Davi Tuathan Peres Menezes / Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal