Motorista que levava jovem morta a tiros em Guarajuba se perdeu na rota momentos antes do ataque

O motorista de aplicativo que levava Larissa Pavan, que foi morta a tiros em Guarajuba durante a viagem, se perdeu na rota momentos antes do carro ser alvo de tiros. Em entrevista à TV Bahia, o padrasto da vítima, Cley Lima, afirmou que o veículo passou do local de entrada do condomínio em que a jovem ficaria. Além de Larissa, estavam no carro seus três irmãos, que são menores de idade.

Larissa chegou a avisar ao condutor sobre o erro. Ele foi realizar o retorno e, no trajeto, outro homem dentro de um veículo realizou os disparos. O carro transitava em um trecho da BA-099, conhecida como Estrada do Coco.

As informações foram confirmadas pelos familiares de Larissa no velório dela na manhã desta segunda-feira (9) em Eunápolis, no sul da Bahia, onde a jovem morava.

“É um momento de muita comoção, que se encurta o momento da partida. Tenho pedido que seja prioridade e resolvido o quanto antes”, desabafou Cley Lima.

O crime ocorreu na noite do último sábado (7), e a 33ª Delegacia (Monte Gordo) está responsável pelo caso. A Polícia Militar da Bahia confirmou que foi acionada para a ocorrência na BA-099, na altura de Guarajuba, e os policiais militares da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados pelo Cicom “em razão de duas vítimas de disparos de arma de fogo dentro um veículo”.

Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo.