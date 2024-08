Motorista tranca ladrão de hambúrguer dentro de caminhão e leva à PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na noite dessa segunda-feira (12/8), um veículo carregado com uma variedade de mercadorias eletrônicas sendo transportadas de forma irregular na BR-060, no Recanto das Emas. O veículo saía de Goiânia (GO) em direção à cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA) até ser parado pela fiscalização.

Durante a ocorrência, os policiais encontraram 36 aparelhos de telefone celular, oito caixas de som, quatro tablets, uma antena de internet via satélite e diversos outros produtos eletrônicos e de informática. O motorista não conseguiu apresentar a documentação fiscal necessária para o transporte da mercadoria, que era de origem estrangeira.

De acordo com a PRF, a falta de documentação adequada configura crime contra a ordem tributária. A carga foi imediatamente apreendida e encaminhada à Receita Federal do Brasil para as providências legais.

Furto de hambúrgueres na BR-040 Já na madrugada desta terça-feira (13/8), a PRF também foi acionada para atender a uma ocorrência de furto na BR 040, em Cristalina (GO), Entorno do Distrito Federal. Segundo o motorista de um caminhão, enquanto ele descansava, dois homens tentaram furtar caixas de hambúrgueres no baú do veículo.

O motorista relatou que havia estacionado na rodovia para descansar dentro da cabine quando ouviu barulhos vindos da parte de trás do caminhão. Ao verificar, encontrou dois homens furtando caixas de hambúrguer. O caminhoneiro conseguiu trancar um dos indivíduos dentro do baú, enquanto o outro fugiu.

O motorista dirigiu até a unidade operacional da PRF em Cristalina, onde os policiais retiraram o homem do caminhão e o encaminharam à CIOPS (Centro Integrado de Operações de Segurança) de Cristalina, onde foi lavrado o flagrante de furto.

Durante a ocorrência, os policiais encontraram 36 aparelhos de telefone celular, oito caixas de som, quatro tablets, uma antena de internet via satélite e diversos outros produtos eletrônicos e de informática

Segundo o motorista de um caminhão, enquanto ele descansava, dois homens tentaram furtar caixas de hambúrgueres no baú de seu veículo

