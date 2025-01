Motoristas de SP já podem realizar o pagamento do IPVA 2025

Os proprietários de veículos em São Paulo já podem efetuar o pagamento do IPVA referente ao ano de 2025. Para aqueles que optarem pelo pagamento à vista durante o mês de janeiro, há um desconto de 3%. É importante lembrar que o IPVA é um imposto anual e a falta de pagamento pode resultar em multas. Para quem prefere parcelar, a primeira parcela deve ser quitada ainda em janeiro, com a possibilidade de dividir o valor em até cinco vezes. O calendário de vencimentos é organizado de acordo com o final da placa do veículo, e os pagamentos podem ser realizados em diversos locais, como caixas eletrônicos, aplicativos bancários, agências, casas lotéricas ou via Pix utilizando QR Code.

Os contribuintes podem consultar o valor do IPVA acessando o site da Secretaria da Fazenda do estado, onde devem informar o número do Renavam e a placa do veículo. O calendário de pagamento para o IPVA 2025 é o seguinte: final 1 até 13 de janeiro, final 2 até 14 de janeiro, final 3 até 15 de janeiro, e assim por diante, até o final 0, que vence em 24 de janeiro. Para os veículos de carga, o pagamento do IPVA pode ser feito em até cinco parcelas, com vencimentos programados para os meses de março, maio, julho, agosto e setembro. O pagamento em cota única, sem desconto, deve ser realizado até 22 de abril. É fundamental estar atento aos prazos, pois atrasos no pagamento acarretam uma multa de 0,33% por dia, além de juros de mora.

Após um período de 60 dias, a multa totaliza 20% do valor do imposto. Os proprietários que não regularizarem suas pendências terão seus débitos inscritos na dívida ativa e enfrentarão dificuldades para licenciar seus veículos. A partir de 2 de janeiro, já é possível antecipar o licenciamento, que tem uma taxa de R$ 167,74. Para que o licenciamento seja realizado, o veículo deve estar regularizado em 2024 e não pode ter débitos pendentes. Veículos que utilizam gás natural precisam passar por uma inspeção anual de segurança veicular.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira