Motorola se pronuncia após celular explodir no bolso de mulher

A Motorola se pronunciou sobre caso do celular que explodiu no bolso de uma mulher nesse sábado (8/2), em Anápolis (GO). Em nota, a empresa informou que já está em contato com a consumidora para apurar o que aconteceu.

Relembre o caso

A jovem estava fazendo compras em Anápolis (GO) quando o aparelho, que estava no bolso de trás da calça, explodiu e começou a pegar fogo.

Ela recebeu os primeiros socorros ainda na loja e em seguida foi encaminhada para o hospital.

A vítima teve queimaduras de primeiro e segundo graus na mão, antebraço, dorso e nádegas, da parte esquerda do corpo.

A vítima sentiu um calor intenso repentino antes de perceber que o aparelho estava em chamas.

O celular ficou parcialmente derretido.

A Motorola afirmou que a empresa prioriza a segurança dos consumidores e que os produtos são submetidos a testes rigorosos para garantir a qualidade e o desemprenho seguro para o consumidor.

Veja a nota na íntegra:

A Motorola informa que já está em contato com a consumidora para apurar os detalhes do ocorrido e providenciar a análise técnica do aparelho, etapa indispensável para identificar a causa do incidente. A empresa tem como prioridade a segurança dos seus consumidores e reforça que todos os seus produtos são cuidadosamente projetados e fabricados com os mais altos padrões de excelência em qualidade, sendo submetidos a testes rigorosos para oferecer um desempenho seguro para o consumidor.

Veja o momento em que o celular explode

O circuito interno de segurança do estabelecimento registrou o momento em que a vítima estava conversando com outra pessoa e o aparelho pega fogo.