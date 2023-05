Mountain Bike na cidade: conheça o parque de trilhas feito para quem curte um pedal

Uma trilha dentro da cidade, bem no meio do Caminho das Árvores, com obstáculos, estradão, subida, descida e pedal na sombra, dentro da mata fechada. Muita gente pode não conhecer ainda, mas Salvador tem esse lugar para praticar e curtir o trajeto de bicicleta em um circuito fechado.

Faz apenas um ano que o empreendedor Mário Dantas criou o Bike Park (@bikeparksalvador), espaço que fica ali atrás do Sam’s Club e conta com 3 km de trilha com trechos para iniciantes e também adeptos do ciclismo de nível intermediário e avançado.

“Pedalo desde 2002, quando morei em Minas e conheci o Mountain Bike. Me apaixonei por esse esporte. Antes, era piloto de kart, venho do automobilismo e tinha pistas de kart de aluguel, porém não havia nenhum Bike Park aqui. Foi quando tive esse insight e assim nasceu o projeto de montar um circuito fechado para mountain bike em Salvador, que proporcionasse um contato com a natureza, sem precisar ir até a Estrada do Coco ou na Linha Verde”, afirma Dantas.

A pista conta ainda com serviços de aluguel de equipamento e mais clínicas de bike com aulas que ensinam a montar, utilizar o equipamento, frear, subir e descer. O lugar funciona diariamente, das 7h às 17h, com tempo de permanência livre. O acesso custa R$ 10 por pessoa.

“Os dias de maior movimento são aos sábados e aos domingos. É uma aventura incrível e um desafio muito bacana. Um local fechado e seguro em que as pessoas podem curtir essa oportunidade de sentir o cheiro do mato, ouvir os passarinhos, o estradão de barro. Uma realidade que era distante, mas que hoje está muito próxima de quem gosta de pedalar”.

Inclusive, o fato de não ter uma bike não é desculpa para se jogar na aventura, já que o parque tem bicicletas para aluguel por R$ 30 (1 hora). “E hoje, um mercado muito interessante, que a gente está cada vez mais aumentando a nossa participação, é a proposta da trilha kids, que permite que as crianças possam curtir esse universo de aventura com a família”, complementa Dantas, que investiu inicialmente R$ 50 mil na estrutura do local.

Junto com o circuito de mountain bike, o parque expandiu também para a instalação de cinco quadras de beach tênis. “Montamos uma arena que veio para somar com o Bike Park por ser um esporte também ao ar livre. Temos uma escolinha lá, com aulas de segunda a quinta e nos fins de semana. As pessoas podem alugar as quadras para brincar. Tem uma energia boa, são esportes que se combinam”.

Dicas

A prática segura sempre começa com a noção básica, como aconselha professor de técnicas de pilotagem, Wagner Silva, mais conhecido como Guiné. Com mais de 30 anos trabalhando com bicicletas, Guiné também tem experiência na construção de circuitos de provas de Mountain Bike.

“Não é ir à loja comprar a bicicleta e sair na rua pedalando. A tecnologia mudou muito o conceito das bicicletas, com um tamanho bem específico para cada estatura de pessoa. Por isso, busque a bicicleta ideal para sua proposta: mobilidade urbana, trilha… Se for trilha entusiasta, procure sempre os parques ou trechos da Orla”.

Outro conselho de Guiné é que antes de se aventurar em uma trilha ou circuito fechado, o ciclista escolha bem o local apropriado para o pedal que deseja praticar.

“Lá você tem barro, pedra, raiz, diferente de um asfalto, uma ciclovia ou uma rua. Boa parte dos Bike Parks, como o de Salvador, possui diversos níveis de trilha bem sinalizados. A pessoa que vai iniciar, ela usa a trilha verde, por exemplo. Quem já está mais arisco e tem um certo conhecimento, parte para outros níveis. Mas mesmo assim é importante conversar com os responsáveis por esses parques sobre as questões de segurança”, reforça.