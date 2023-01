Mourão alfinetará Bolsonaro em mensagem de fim de ano na TV

Presidente da República em exercício, Hamilton Mourão (Republicanos) vai alfinetar o presidente Jair Bolsonaro (PL) no pronunciamento de fim de ano que fará na noite deste sábado (31/12), em cadeia nacional de rádio e TV.

Segundo apurou a coluna, Mourão vai criticar indiretamente Bolsonaro ao mencionar “lideranças” que, por meio do “silêncio” e do “protagonismo inoportuno e deletério”, contribuíram para um “clima de caos”.

O vice-presidente e general da reserva dirá ainda que a atitude dessas lideranças provocou o clima de “desagregação social”, que acabou deixando a conta para as Forças Armadas pagarem.

“Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e desagregação social e, de forma irresponsável, deixaram com que as Forças Armadas, de todos os brasileiros, pagassem a conta, para alguns por inação e por outros por fomentar um pretenso golpe”, dirá Mourão.