Mourinho cobra ‘bônus’ caso Manchester City seja condenado no ‘julgamento do século’

José Mourinho, em uma recente coletiva de imprensa, não perdeu a oportunidade de alfinetar o Manchester City. Ele declarou que, caso o clube seja punido e tenha seus títulos revogados, ele exigirá um “bônus” de campeão do Manchester United. O City está sob investigação por possíveis infrações às normas financeiras da Liga inglesa, o que pode resultar em sanções severas, incluindo multas e a perda de troféus. O treinador fez referência à temporada 2017/2018, quando o Manchester City conquistou o título, enquanto o Manchester United, sob sua direção, ficou em segundo lugar.

WhatsApp

Mourinho insinuou que, se o City for penalizado com a perda de pontos, isso poderia reverter a classificação daquela liga, beneficiando sua equipe. Ele afirmou: “Se eles forem punidos, talvez nós ganhemos aquela liga. Eles têm que me pagar o bônus e me dar a medalha.” Atualmente, Mourinho comanda o Fenerbahçe e se prepara para um confronto contra o Manchester United na Liga Europa. A situação do Manchester City é delicada, e a possibilidade de punições está gerando discussões acaloradas no mundo do futebol. A investigação sobre as finanças do clube pode ter repercussões significativas, não apenas para o City, mas também para outros clubes da liga.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira