Movimentação de mercado: Core Group e NewVarejo se unem para atender ifefo

A nova plataforma de negociação entre indústria e varejo terá as duas agências para cuidar do relacionamento com a imprensa e do marketing digital

A Core Group, agência full-service de Marketing e Comunicação, com sede em São Paulo, passa a fazer a assessoria de imprensa, a partir do mês de fevereiro, do Ifefo e também da imagem reputacional do CEO da empresa no LinkedIn. Já a parte do marketing digital fica sob responsabilidade da NewVarejo, que tem como fundador Sérgio Caetano Filho. As duas agências se uniram, pois são experts no setor varejista.

Com mais de 10 mil produtos disponíveis, 200 mil empresas varejistas cadastradas e presente em 4 mil cidades em todos o Brasil, o Ifefo é uma plataforma de Inteligência Artificial B2B, com algoritmo próprio, de negociações entre indústria e varejo com o propósito de democratizar a chegada de produtos para população, com preço acessível. Para a indústria, a solução desempenha um papel crucial na redução de perdas, principalmente, com produtos próximos ao vencimento, diminuindo muitas vezes a incineração dos alimentos. Já o varejo terá acesso à plataforma, localizando uma variedade de produtos, com excelentes preços, podendo ainda negociar na própria solução em qualquer horário. Além disso, o segredo do Ifefo está em ter uma logística eficiente o que facilita a entrega, principalmente para os médios e pequenos comerciantes.

Outro ponto para ressaltar é que os produtos que estão na indústria, passam do vencimento e não são vendidos, podem ser incinerados pelo Ifefo, com tudo certificado para não agredir o meio ambiente.

A Core Group tem Cicero Vieira e Sandra Takata à frente da agência há mais de 20 anos com muito conhecimento do setor varejista. Cícero é jornalista com mais de 25 anos de experiência em TV, campanha política, biografias empresariais, marketing off e digital e comunicação corporativa para associações setoriais. Sandra Takata também é jornalista, presidente do Instituto do Varejo, Embaixadora do Sinal Vermelho contra Violência Doméstica, foi assessora de imprensa da Nielsen durante dez anos e é Top Voice no LinkedIn, cuidando também da reputação de diretores e CEOs na rede social.

Já a NewVarejo foi fundada em 2010 e tem no DNA o conhecimento do varejo supermercadista. Isto porque Sérgio Caetano Filho, fundador da agência de publicidade, atuou 30 anos em supermercados, sendo os últimos quatro anos como CEO da rede familiar. Em junho de 2023, vendeu as cotas para sua própria família e resolveu se dedicar à agência em 100% do seu tempo. Atualmente mais de 20 varejistas fazem parte do portfólio da empresa que cuida de estratégias, vídeos, folhetos de ofertas e redes sociais.