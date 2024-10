Movimento Luta por Moradia ocupa prédio em São Paulo após resultado das eleições

Na noite deste domingo (27), um grupo de aproximadamente 60 a 70 pessoas, ligado ao Movimento Frente de Luta por Moradia, invadiu um prédio que se acredita estar desocupado. A ação ocorreu na Avenida 9 de Julho, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo, resultando na interdição de um trecho da via. Os integrantes do movimento esclareceram que a invasão não estava relacionada à recente reeleição do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, mas sim à luta por moradia digna. A Polícia Militar foi acionada e cercou a área, mobilizando a Tropa de Choque e realizando monitoramento aéreo para garantir a segurança do local.

Por volta das 20h30, a retirada das pessoas do prédio começou de maneira pacífica, com a presença de várias crianças entre os ocupantes. Às 21h10, ainda havia duas pessoas dentro do imóvel, e, por volta das 22h40, pelo menos quatro indivíduos foram detidos durante a operação policial.

Além da invasão na Avenida 9 de Julho, houve uma tentativa de ocupação em um imóvel na Rua Major Quedinho, que não obteve sucesso. Essas ações ocorreram na mesma noite em que o segundo turno das eleições foi realizado, onde Nunes venceu o candidato Guilherme Boulos, do PSOL.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias