MP atua de forma integrada com a SSP e governo municipal em apoio à população após tragédia de Heliópolis

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) está presente em Heliópolis para garantir o acolhimento psicológico e emocional dos alunos, inclusive com o amparo do Conselho Tutelar, bem como dos familiares das vítimas, professores e funcionários do Colégio Dom Pedro I, na comunidade de Serra dos Correias.

Segundo o promotor do MP-BA, Alison Andrade, que atua no caso, é primordial cuidar da população de Serra dos Correias. “Esse caso mobilizou todo o estado e vamos trabalhar para acolher todos que sofreram diretamente e indiretamente”, ressaltou.

Por meio da Promotoria local com auxílio do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca), o MP solicitou e articulou a aplicação de medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

Além disso, a partir desta segunda-feira (21), psicólogos e assistentes sociais da Central de Assessoramento Técnico Interdisciplinar (Cati) do Caoca/MP-BA estarão presentes para auxiliar a promotoria de justiça no atendimento integrado dos adolescentes que testemunharam os acontecimentos, em articulação com as redes de assistência social e de saúde municipais.