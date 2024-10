MP-BA apura suspeita de nepotismo de vereador reeleito na região de Feira

O Ministério Público do Estado (MP-BA) abriu um inquérito para apurar a suspeita de nepotismo [favorecimento por parentesco] de um vereador reeleito de Conceição do Jacuípe, no Portal do Sertão.

Foto: Reprodução / Divulgacand

A medida, comunicada nesta segunda-feira (14), investiga a nomeação de uma mulher como assessora de controle interno da Câmara Municipal de Conceição do Almeida.

A servidora seria filha da companheira e por sua vez enteada do vereador Marcelo Menezes (PSD), reeleito no último dia 6 de outubro para mais quatro anos de mandado em Conceição do Jacuípe.

Menezes foi o segundo mais votado, tendo pouco mais de 1,5 mil votos. O caso no MP-BA ficará a cargo da promotora Paola Maria Gallina.