MP-BA deflagra operação contra pornografia infantil em Feira de Santana

Em Feira, foi apreendido um aparelho celular e um cartão de conta bancária. Os agentes acreditam em uma relação visando a desarticulação de uma rede criminosa que comercializava fotos e vídeos de pornografia infantil a partir de aplicativos de mensagens no endereço.

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) cumpriu na manhã desta quarta-feira (09), mandado de busca e apreensão na cidade de Feira de Santana em meio a mais uma fase da ‘Operação Canduras’ que tem o objetivo nacional de combate a pornografia infantil.

Ao todo pelo país foram 11 alvos investigados, segundo apontaram as investigações, teriam adquirido as imagens e vídeos pornográficos. As prisões em flagrante foram efetuadas pelo crime de posse e armazenamento de vídeos e fotos contendo pornografia infantil.

Em uma operação coordenada com o Gaeco, Caoca e Nercca, e com a participação de pelo menos 8 estados, a Polícia Civil, por meio do Nercca, realizou uma série de buscas e apreensões em Feira. A ação, que faz parte de uma grande operação interestadual, visa desarticular uma rede criminosa especializada na produção e distribuição de material pornográfico infantil.