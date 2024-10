MP-BA denuncia cinco homens pelo assassinato de cacique no sul da Bahia

A Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) contra cinco homens acusados de envolvimento na morte do cacique Lucas Santos de Oliveira. O homicídio ocorreu em dezembro de 2023 no município de Pau Brasil, sul do estado.

A denúncia foi recebida pela Vara Criminal de Camacã, no último dia 17 de outubro. A pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do M-PBA (Gaeco), também foi decretada a prisão preventiva dos denunciados Amatiry Fernandes Santos, Emerson Farias Fernandes, Michael Cardoso de Oliveira, Sandoval Barros dos Santos e Fábio Santos Possidônio.

O caso foi investigado pela Coordenação de Conflitos Fundiários (CCF), da Polícia Civil. Segundo o Ministério Público, Amatiry e Emerson estão foragidos da Justiça.

As investigações apontam que o homicídio foi planejado e executado pelo grupo que, em maioria, integra uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas no sul da Bahia. O crime teria sido ordenado de dentro do Presídio de Itabuna por Fábio Possidônio e cometido em represália ao cacique Lucas, que teria colaborado com a polícia denunciando o crime organizado e o narcotráfico na região do Território Caramuru Catarina Paraguaçu.