MP-BA projeta fim da torcida única nos Ba-Vis de 2025: “Grandes chances”

“Nós estamos em tramitação com dois procedimentos muito importantes que nós denominamos GT da Fonte nova e GT do Barradão. Nesses procedimentos, nós estamos buscando a definição da classificação de riscos dos jogos que a partir daí será definida toda estratégia de segurança. Com isso, se nós conseguimos avançar com esses dois procedimentos, nós temos grandes esperanças de ter torcida mista ou torcida visitante, como é mais normal se falar para o ano de 2025. Nossa esperança é que a gente consiga firmar esse termo de ajustamento de conduta com todos os envolvidos. Isso ocorrendo, temos grandes chances de termos torcida visitante nos clássicos”, disse a promotora.

Thelma explicou que uma estratégia de segurança envolvendo núcleos variados vai ser definida no entorno dos estádios para ser possível a realização de clássicos com as duas torcidas.

Desde fevereiro de 2018, por recomendação do Ministério Público da Bahia, o clássico entre Bahia e Vitória é disputado com torcida única, porém esta realidade pode mudar em 2025. Em entrevista para o portal ge, a promotora de Justiça, Thelma Leal, declarou que “há grandes chances” do Ba-Vi voltar a ter torcedores tricolores e rubro-negros na próxima temporada.

No início de 2024, MP-BA chegou a realizar reuniões para analisar o retorno da torcida visitante aos Ba-Vis, mas não houve avanço no tema. Thelma Leal comentou que nesta temporada não foi registrado graves incidentes as torcidas no estádio ou entorno das praças esportivas.

“No ano passado, era a nossa intenção fazer esse retorno em 2024, mas não foi possível diante do cenário que se apresentava. Nesse ano de 2024, nós fizemos a mesma coisa, todo acompanhamento e, graças a Deus, até o presente momento não registramos graves incidentes envolvendo as torcidas dentro do estádio ou entorno do estádio”, explicou Thelma Leal.

Nesta temporada, com torcida única, Bahia e Vitória se enfrentaram seis vezes com duas vitórias rubro-negras, dois empates e dois triunfos tricolores. Na fase de grupos do Campeonato, o Vitória venceu por 3 a 2, no Barradão. Depois, pela Copa do Nordeste, o Bahia deu o troco e ganhou por 2 a 1, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Nas finais do Baianão, o Leão venceu em casa por 3 a 2; no jogo da volta, deu empate por 1 a 1. Pela Série A, no Barradão, foi 2 a 2; no 2° turno, na Fonte Nova, o Bahia venceu por 2 a 0.