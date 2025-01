MP-BA propõe criação de pacto inter-religioso para combater intolerância religiosa após episódio com Claudia Leitte

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) realizou, na segunda-feira (27), uma audiência pública, no bairro de Nazaré, em Salvador. O encontro resultou na proposta de criação de um pacto inter-religioso, com o objetivo de promover o respeito à diversidade e debater medidas de enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa.

Durante a audiência, foram discutidas ações preventivas, educativas e culturais para valorizar a pluralidade religiosa. Também ficou definido que o MPBA buscará dialogar com instituições e órgãos públicos para implementar iniciativas práticas de combate ao racismo religioso e fortalecer os valores culturais presentes nas festas populares da Bahia.