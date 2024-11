MP conclui que comerciante foi morto porque atrapalhava triângulo amoroso entre a esposa, a irmã e o cunhado

A denúncia do MP-SP indica que Mário foi o autor das facadas, enquanto Rafaela e Marcelly teriam atraído Igor ao local e incentivado o crime. Com base nessas alegações, o trio foi acusado de homicídio qualificado por motivo torpe, cometido de forma a dificultar a defesa da vítima, que foi atacada por alguém próximo em quem confiava.

As defesas dos acusados negam a versão apresentada pelo MP-SP. O advogado de Rafaela, Marcelo Cruz, afirma que a acusação contra sua cliente é “forçosa” e carece de provas concretas. Leandro Weissmann, defensor de Marcelly, alega que não há evidências de que ela teria se beneficiado do crime e reforça que Marcelly já estava separada de Mário. Já Mario Badures, advogado de Mário Vitorino, argumenta que seu cliente agiu em legítima defesa, apresentando imagens que mostram lesões em Mário, supostamente decorrentes de uma luta com Igor.

O crime deixou marcas de sangue em várias áreas do apartamento e no corredor do prédio, sugerindo uma luta intensa. A Justiça converteu as prisões temporárias do trio em preventivas, e os advogados dos acusados preparam recursos. Para a família de Igor, a prisão preventiva representa uma medida de conforto, dado o impacto dos eventos.