MP da Venezuela diz que revelará “toda a verdade” sobre crise no país

Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Image

1 de 1 Foto colorida de manifestação na Venezuela – Metrópoles – Foto: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty ImageO Ministério Público da Venezuela afirmou que “toda a verdade” sobre a atual crise política no país será revelada na quinta-feira (5/9). O comunicado aconteceu após uma reunião entre o procurador-geral do país, Tarek William Saab, e o advogado de Edmundo González, José Vicente Haro.

Segundo Saab, o representante de González entregou um documento ao procurador, e reconheceu os poderes legais do órgão “para a realização e desenvolvimento das investigações que possam surgir”.

“Faremos toda a verdade ser conhecida amanhã”, disse a conta oficial do Ministério Público da Venezuela citando o procurador Tarek William Saab.

O órgão, no entanto, não deu maiores detalhes sobre o teor da reunião e nem quais novidades podem ser reveladas a respeito de crise política venezuelana, que culminou no pedido de prisão do opositor de Nicolás Maduro.

Edmundo González entrou na mira da Justiça chavista na última segunda-feira (2/9), após a Procuradoria-Geral do país pedir que o ex-diplomata que concorreu as eleições presidenciais de julho seja detido.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?