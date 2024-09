MP denuncia policiais “Bolsonaro” e “Xixo” por propina do tráfico

São Paulo — Nesta sexta-feira (20/9), o Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou 20 pessoas na Operação Face Off, que quer reprimir crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Os principais denunciados são Valdenir Paulo de Almeida, o “Xixo”, e Valmir Pinheiro, o “Bolsonaro”, do Departamento de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) teriam recebido R$ 800 mil em propina para arquivar investigação de tráfico.

O esquema, realizado por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), envolve narcotraficantes internacionais e policiais civis. Com a operação, o MPSP quer que os indiciados sejam condenados por crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, usura e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal apurou que dois narcotraficantes, vinculados a uma organização criminosa responsável pelo envio de cargas de cocaína ao exterior pagaram propina a investigadores da Polícia Civil de São Paulo em novembro de 2020, seguindo-se outros pagamentos mensais, de valores ainda não determinados, ao menos até o primeiro semestre de 2021.

Segundo o MPSP, a Justiça expediu ordens de sequestro de imóveis e veículos e de bloqueio de valores nas contas bancárias dos acusados, totalizando mais de R$ 15 milhões. O órgão acrescenta que 4 dos 20 denunciados já estão cumprindo prisão provisória.

De acordo com o Estadão, os principais denunciados, além de “Xixo” e “Bolsonaro” são Rivaldo Alves do Rosário (responsável pelas operações de lavagem de dinheiro), Paloma Pina de Almeida (filha de “Xixo” que ajudava na ocultação e movimentação do dinheiro obtido ilegalmente), João Carlos Camisa Nova Júnior e André Roberto da Silva (que teriam pago a propina) e Erick Silva Dionísio e Daniel Matarese Varea (advogados que intermediaram as negociações).