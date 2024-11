MP extingue Promotoria Regional de Ibotirama e unidade de Bom Jesus da Lapa é reestruturada

Promotoria Regional de Barreiras será integrada pelas Promotorias de Justiça de Baianópolis, Barreiras, Cotegipe, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia e São Desidério;

Promotoria Regional de Euclides da Cunha será integrada pelas Promotorias de Justiça de Antas, Cansanção, Cícero Dantas, Euclides da Cunha, Monte Santo, Ribeira do Pombal, Tucano e Uauá;

Promotoria Regional de Feira de Santana será integrada pelas Promotorias de Justiça de Amélia Rodrigues, Cachoeira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Governador Mangabeira, Ipirá, Irará, Maragogipe, Santa Bárbara, Santo Estevão, São Félix e São Gonçalo dos Campos;

Promotoria Regional de Irecê será integrada pelas Promotorias de Justiça de Barra, Barra do Mendes, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Irecê, João Dourado, Lapão, Morro do Chapéu e Xique-Xique;