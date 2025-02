MP instaura inquérito para investigar possíveis práticas abusivas do Atakarejo de Pernambués

O Ministério Público da Bahia (MP-BA), por intermédio da 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor, instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades detectadas pelo PROCON-BA, Vigilância Sanitária (VISA) e Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (CODECON) no Atakarejo Distribuidor de Alimentos e Bebidas S.A, no bairro de Pernambués, em Salvador. A empresa tem o prazo de 10 dias para se manifestar.

Segundo o documento, após investigações feitas pelos órgãos de proteção ao consumidor, algumas irregularidades foram detectadas. De acordo com o PROCON-BA, não há disponibilização de cestas pequenas para que os consumidores efetuem compras sem constrangimentos e há falta de documentação obrigatória das instalações. Além disso, a vigilância sanitária constatou a falta de higienização do espaço, equipamentos e produtos de contato, bem como o não envio de esforços para adequação das irregularidades sanitárias.