MP instaura procedimento administrativo para avaliação de imóveis em Santo Antônio Além do Carmo

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) através do Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, instaurou um procedimento administrativo de acompanhamento de Política Pública-PAAPP, para avaliação dos imóveis situados no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

A medida, publicada nesta quinta-feira (6), tem como objetivo reunir elementos de informação sobre do estado de conservação e nível de proteção dos 13 imóveis situados nas ruas Direita de Santo Antônio, Ladeira do Boqueirão, Rua dos Perdões, Rua dos Adobes, Largo Quitandinha do Capim, Largo do Carmo e Ladeira do Carmo, localizados no bairro do Santo Antônio Além do Carmo.

De acordo com o documento, o MP também pretende sugerir medidas de conservação e preservação, para colaborar com a 1° Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo de Salvador.