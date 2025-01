MP investiga contratação de empresa criada um mês antes da dispensa da licitação em Teixeira de Freitas

As investigações iniciaram após denúncia apresentada no sistema de atendimento ao cidadão do MP, que relatou supostas irregularidades na dispensa licitatória para obtenção dinheiro público, indicando que a empresa foi criada menos de um mês antes da licitação, além de possuir uma sede inapropriada. Alegou também que haveria uma relação pessoal do empresário com o diretor executivo que autoriza a dispensa licitatória.

De acordo com o Ministério Público, foi publicado no diário oficial do Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia (CONSAUDE), no dia 15 de julho de 2024, a dispensa de licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, e a empresa nomeada foi aberta no dia 19 de junho de 2024. A licitação tinha como objetivo suprir as demandas da Policlínica Regional de Saúde de Teixeira de Freitas, no valor de R$ 113.714,64.

O CONSAUDE foi oficiado e através de seu Presidente, apresentou o processo de dispensa como solicitado e alegou que há legalidade na modalidade da contratação direta por meio de dispensa da licitação.

O MP-BA converteu a denúncia em inquérito civil, com prazo de investigação de um ano com objetivo de apurar supostas irregularidades.