MP oficia INEMA para investigar de forma emergencial possível garimpo ilegal em Jacobina

O Ministério Público oficiou o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) para tomar medidas de urgência no local.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA), através da 3º Promotoria de Justiça de Jacobina, instaurou um procedimento preparatório de inquérito civil para apurar supostos danos ambientais de atividade de garimpo ilegal na Serra do Piancó, próximo a Cachoeira do Piancó, localizada em Itaitu, no município de Jacobina. O procedimento foi publicado nesta segunda – feira (27).

De acordo com o MP, após uma denúncia anônima sobre atividade de garimpo ilegal com de detonações e incêndios, queimando grande parte da vegetação nativa e com risco de chegar até a nascente do rio, foi aberto o inquérito para apurar os possíveis danos ambientais da prática e garantir a restauração e recuperação das áreas degradadas.

O órgão destacou também que a exploração da atividade mineradora de garimpo está sujeita à autorização da autoridade administrativa competente, o que será investigado. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), foi oficiado para fiscalizar o local de forma emergencial para apurar possíveis danos ao meio ambiente.