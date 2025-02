MP recorre de decisão que inocentou Marcão do Povo por caso de racismo contra Ludmilla

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT) entrou com recurso no STJ (Superior Tribunal de Justiça) para derrubar uma decisão da própria corte, que inocentou o apresentador Marcão do Povo, do SBT, pelo crime de racismo contra a cantora Ludmilla.

As informações são da coluna F5, do jornal ‘Folha de S.Paulo’. De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, ainda não há uma previsão de quando o recurso será julgado pela corte judicial. A expectativa é que aconteça ainda no primeiro semestre de 2025.

Marcão do Povo foi absolvido pelo STJ em dezembro de 2024 da acusação de injúria racial cometida contra Ludmilla em janeiro de 2017, quando ele ainda era apresentador da Record.

Na ocasião, Marcão disse que Ludmilla era uma “pobre macaca”. A repercussão do caso rendeu ao jornalista a dispensa da Record. Pouco tempo depois, o apresentador foi contratado pelo SBT.