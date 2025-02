MP-SP denuncia investigador da Polícia Civil acusado de extorquir Gritzbach antes de assassinato em aeroporto

O Ministério Público de São Paulo denunciou o investigador Marcelo Marques de Souza, da Polícia Civil de São Paulo, o Bombom, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Bombom está detido desde dezembro de 2024, suspeito de extorquir o falecido empresário Vinícius Gritzbach e outros membros de uma organização criminosa. O empresário e delator do PCC acabou assassinado com 10 tiros de fuzis, no Aeroporto de Guarulhos, em 8 de novembro.

A denúncia feita pelo MP a Marcelo Marques é a primeira da Operação Tacitus, feita pelo grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) juntamente com a Polícia Federal, no dia 17 de dezembro de 2024.