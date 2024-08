MPE pede inquérito da PF contra Marçal por fala sobre Boulos

Coach chamou, sem provas, o deputado de “cheirador de cocaína” durante o 1º debate à Prefeitura de São Paulo

No pedido de abertura do inquérito, o promotor afirmou que as declarações do candidato do PRTB são sérias e poderiam afetar a decisão dos eleitores; na imagem, Marçal faz insinua o ato de cheirar, associado ao uso de cocaína, ao fazer pergunta para Boulos em debate Reprodução/TV Band – 8.ago.2024

PODER360 16.ago.2024 (sexta-feira) – 23h25



O MPE (Ministério Público Eleitoral) solicitou à Justiça Eleitoral na 4ª feira (14.ago.2024) a abertura de um inquérito pela PF (Polícia Federal) contra o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) por supostas declarações falsas a respeito de Guilherme Boulos (Psol), deputado federal que também disputará o pleito.

Durante o 1º debate às eleições municipais da capital, em 8 de agosto, na Band TV, Marçal chamou, sem provas, o psolista de “cheirador de cocaína”. Eis a íntegra do documento do MP Eleitoral (PDF – 149 kB).

No pedido de abertura do inquérito, o promotor Nelson dos Santos Pereira Júnior, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, afirmou que as declarações do candidato do PRTB são sérias e poderiam afetar a decisão dos eleitores.

A base legal para o pedido de investigação está nos artigos 323, 324 e 325 do Código Eleitoral, que proíbem a divulgação de informações falsas em períodos eleitorais.

O OUTRO LADO Ao Poder360, a equipe jurídica do PRTB, partido de Pablo Marçal, disse que não recebeu nenhuma denúncia sobre o caso e que acredita que o candidato “provará sua inocência”.

Os representantes afirmaram julgar “legítima” a atitude da equipe de Boulos de comunicar às autoridades quando se sentirem vítimas de algo, para que haja a investigação.