MPE reforça atuação em Camaçari durante 2° turno e Promotor garante “tranquilidade”

Com atuação junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o Procurador Regional Eleitoral na Bahia, Samir Cabus Nachef Júnior, afirma que o Ministério Público Federal (MPF) segue acompanhando de perto os desdobramentos do 2° turno da eleição em Camaçari.

Ao Bahia Notícias, o gestor conta sobre as principais denúncias recebidas pelo órgão nessa eleição. “O Ministério Público Eleitoral está aqui presente. Inclusive, fizemos questão de vir aqui hoje para dar apoio aos dois promotores eleitorais que estão aqui atuando, e estamos atentos a todo tipo de infrações que podem acontecer no dia da eleição”, diz.

Com relação às denúncias recebidas, Nachef ressalta as limitações entre a manifestação individual do voto e a boca de urna, proibida por lei. “A infração mais comum é a boca de urna. Muitas vezes as pessoas distribuem panfletos, o que não pode. Muitas vezes as pessoas fazem concentração de pessoas usando o mesmo padrão de roupa, que também não pode. O eleitor, ele pode, de forma isolada, ir votar com a camisa do seu candidato, com broche. Mas o que não pode acontecer, no dia da eleição, é essa concentração de pessoas com o mesmo tipo de roupa”, afirma.

Por fim, o procurador reafirmou que “Então, a votação continua a todo vapor e a previsão do TRE é que o resultado saia até as 19 horas. Mas fora isso [algumas denúncias], está tudo ocorrendo na maior tranquilidade”, conclui.