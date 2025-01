MPF aciona Justiça para anular licença de operação do Sistema de Produção Candeias na Bahia

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação civil pública para anular a renovação da licença ambiental e impedir a operação do Sistema de Produção Candeias, na Bahia. Segundo o MPF, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu a licença à empresa 3R Candeias S.A sem consultar adequadamente as comunidades quilombolas afetadas, violando a Convenção 169 da OIT.