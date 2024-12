MPF apura fechamento de 14 escolas em comunidades quilombolas de Vitória da Conquista

Um inquérito foi aberto pelo Ministério Público Federal (MPF) na Bahia para apurar o fechamento de 14 escolas em comunidades quilombolas em Vitória da Conquista, no Sudoeste. Segundo o MPF, os casos ocorreram entre 2018 e este ano em escolas situadas na zona rural de Vitória da Conquista.

Conforme o procurador federal Roberto Oliveira Vieira, responsável pelo inquérito, a investigação tem como base um estudo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), coordenado pela professora Vanessa Costa dos Santos. Segundo informações do Conquista Repórter, em dezembro do ano passado, do total de 26 escolas quilombolas, pelo menos 14 foram desativadas desde 2018.

As escolas atendiam alunos do Ensino Fundamental I (1º ao 4º ano). Em uma delas, situada no distrito de Iguá, no quilombo de Cachoeira dos Porcos, a unidade foi fechada em 2022 após ser entregue reformada dois meses antes. Com isso, os alunos da Escola Municipal Juvêncio Rocha foram remanejados para um colégio a 13,5 km da comunidade quilombola.

Estrada em comunidade do Sinzoca / Foto: Reprodução / Conquista Repórter

A lista de locais desativados tem ainda as escolas municipais Dom Climério de Almeida Andrade, no quilombo São Joaquim de Paulo; a Jorge Amado, no quilombo Manoel Antônio; e a Carlos Gomes, no quilombo de Batalha. Com mais de 30 comunidades quilombolas, Vitória da Conquista tem a décima maior população quilombola do país em números absolutos, de acordo com o Censo do IBGE 2022.