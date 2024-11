MPF e MPBA realizam reunião para debater preservação do Palácio do Saldanha

O Ministério Público Federal (MPF) e o Estadual (MPBA) se reuniram para debater a situação de abandono e deterioração do Palácio do Saldanha, localizado no centro histórico de Salvador.

Durante a reunião, as entidades discutiam medidas imediatas para proteger o Solar do Saldanha, incluindo a elaboração de um relatório de segurança do entorno e o compromisso de solicitar uma reunião com os juízes do trabalho encarregados da destinação e venda do imóvel.

Foi destacada a necessidade urgente de iniciativas conjuntas: “A preservação do Paço do Saldanha é uma responsabilidade coletiva e, como representantes do poder público, temos o dever de unir esforços para garantir a segurança e a integridade desse patrimônio para as futuras gerações”, ponderou a representante do MPF.