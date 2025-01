MPF instaura inquérito para apurar possível fraude de cotas no curso de medicina da UFBA

Segundo o sistema do MPF, o inquérito assinado pelo Procurador da República, Leandro Bastos Nunes, foi instaurado no dia 21 de janeiro de 2025 e tem o objetivo de promover ampla apuração dos fatos contidos no Procedimento Preparatório, aberto em 24 de abril de 2024, que dispõe de documentos com a notícia de fato.

O procedimento ainda está na fase inicial. O órgão emitiu ofícios para dar continuidade as investigações da denúncia.